4 أطقم تحكيمية تغادر البطولة

الكويت (الاتحاد)

ودعت 4 أطقم تحكيمية البطولة مع نهاية الدور الأول، وهي الأطقم التي تأهلت منتخبات بلادها للمربع الذهبي في مقدمتها الطاقم الإماراتي بقيادة عمار الجنيبي والطاقم العراقي والطاقم العماني، كما رحل الطاقم السعودي بقيادة سلطان الحربي. بينما أبقت على الطاقم البحريني بقيادة الحكم الدولي علي السماهيجي، والحكمين المساعدين الدوليين سيد جلال محفوظ وعبدالله صالح، والذي سيكون احتياطياً طبقاً لظروف المباريات.

واحتفظت اللجنة بـ4 أطقم من بينهم الطاقمان المحايدان، الأول طاقم الحكام السريلانكي، بقيادة كريشنا بيريرا، والطاقم الأوزبكي زيز قاسيموف للساحة، ومعه مساعد أول أندريه سابنكو، ومساعد ثانٍ تيمور جونويل، بجانب وجود الطاقم الكويتي بقيادة علي محمود، ومعه فارس الشمري ويعقوب السهيل مساعدان، والطاقم القطري.