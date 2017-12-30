رجال أعمال يدعمون المنتخب بـ50 مشجعاً



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 الكويت (الاتحاد) بدأت حملة رجال الأعمال لتشجيع منتخبنا الوطني في البطولة، بداية من مواجهة العراق، بعدما أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن سفر 50 مشجعاً للكويت لمساندة منتخبنا في بادرة من رجال الأعمال للمنتخب وبإشراف لجنة نحن معاك يالأبيض، حيث تكفل كل من وليد الزرعوني رئيس مجلس إدارة شركة دبليو كابيتال للعقارات وطلال موفق قداح الرئيس التنفيذي لشركة ماج للتطوير العقاري بنفقة نقل الجماهير جماهير الأبيض إلى ملاعب الكويت للوقوف خلف المنتخب. وأشاد خالد عبدالله آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية في الهيئة رئيس لجنة نحن معاك يالأبيض بهذا الدور لرجال الأعمال، وحرصهم على دعم المنتخب. وقال: «الشكر إلى رحمة حسين الزعابي سفير الإمارات في الكويت على دعمه للجنة واهتمامه بمتابعة وتسهيل مهمة جماهير منتخبنا الوطني في الكويت خطوة بخطوة منذ لحظة وصولهم إلى مطار الكويت وحتى عودتهم إلى أرض الوطن، والشكر إلى اتحاد الكرة في تسهيل مهمة جماهير الأبيض في الملعب».