وكالة عمالية ألمانية تحقق فائضاً سنوياً 5.5 مليار يورو



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 نورنبرج ر (د ب أ) أعلنت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا، أمس، أنها حققت فائضا سنويا هذا العام أعلى بصورة ملحوظة مما كان متوقعا. وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال ديتليف شيله، رئيس مجلس إدارة وكالة العمل، إن فائض العام الجاري بلغ 5.5 مليار يورو بزيادة 700 مليون يورو، مقارنة بالتقديرات التي كانت الوكالة أعلنتها مطلع نوفمبر الماضي. وكانت الوكالة تتوقع بالأساس أن تحقق فائضا بقيمة 1.5 مليار يورو، لكنها عادت وعدلت هذه التوقعات بعد ذلك بفترة وجيزة. وأوضح شيله أن السبب الرئيس وراء «الفائض السنوي القوي» يتمثل في التأمين الاجتماعي الإجباري.