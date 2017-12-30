«بيكر هيوز»: الحفارات النفطية في أميركا ترتفع %42

نيويورك (رويترز)

أظهرت بيانات من شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة أمس الأول أن عدد الحفارات النفطية العاملة في الولايات المتحدة قفز حوالي 42٪ بحلول نهاية 2017 مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مع زيادة شركات النفط الإنفاق وسط انتعاش أسعار الخام.

وقالت بيكر هيوز إن شركات الحفر النفطي أبقت للأسبوع الثاني على التوالي عدد الحفارات مستقرا عند 747 في الأسبوع المنتهي في التاسع والعشرين من ديسمبر.

وهذا الرقم مرتفع 222 عن عدد الحفارات في نهاية 2016 البالغ 525 حفارا.

وبقي عدد الحفارات النفطية، وهو مؤشر أولي لإنتاج الخام في المستقبل، بلا تغيير في ديسمبر، بعد أن زاد بواقع عشر حفارات في نوفمبر تشرين الثاني.