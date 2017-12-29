«النواخذة» يواجه «فخر أبوظبي» وحتا يتحدى شباب الأهلي دبي

مراد المصري (دبي)

يلتقي دبا الفجيرة مع الجزيرة، فيما يواجه حتا منافسه شباب الأهلي دبي مساء اليوم، في مباراتي ذهاب الدور ربع النهائي لكأس الخليج العربي، في مواجهتين بعنوان حوار التوازنات في ظل الغيابات التي يعاني منها «فخر أبوظبي» و«الفرسان» بما يجعل المباراتين ذواتي طابع تنافسي متقارب أمام «النواخذة» و«الإعصار».

ويسعى دبا الفجيرة للاستفادة من إقامة المباراة على ملعبه ومحاولة الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من حظوظه قبل لقاء الإياب، وهو يدرك تماماً قوة المنافس، لكنه يسعى للتركيز على إغلاق المساحات، حيث بدا واضحاً تأثر الجزيرة بغياب اللمسة الأخيرة أمام المرمى، في ظل غياب هدافه الأول علي مبخوت المتواجد حالياً مع منتخبنا الوطني.

وقدم دبا الفجيرة مستويات جيدة للغاية في الموسم الحالي ليجمع 11 نقطة في دوري الخليج العربي، ونجح في تجاوز مجموعته في كأس الخليج العربي بعدما حقق 7 نقاط ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، علماً أن من أبرز المفاجآت التي حققها كان الفوز على الجزيرة بالذات في مسابقة الدوري تحديداً في الجولة الثانية بهدف دون رد.

ويتوقع عدم قيام المدرب البرازيلي كاميلي بإشراك الثنائي ديالو وخليفة الشهياري بانتظار التقرير الطبي لهما، لكنه من ناحية أخرى سيمنح الفرصة للبرازيلي رودولفو للظهور للمرة الأولى بعد التعاقد معه قبل أيام، إلى جانب تواجد عبد الرحمن أهلي الظهير القادم على سبيل الإعارة من الوحدة. من جانبه يدرك الهولندي تين كات أن هذه المباراة أفضل فرصة لفريقه للتحضير لمنافسات الدوري عبر منح الفرصة للاعبين الشباب، مع التركيز على رفع نسق الأداء رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه بتواجد اللاعبين مع المنتخب الوطني حالياً، حيث ظهر الفريق بشكل جيد رغم خسارته أمام حتا، وكان الأكثر استحواذاً على الكرة وتهديداً لمرمى المنافس، لكن بانتظار إيجاد الحل اللازم في المقدمة في ضوء الغيابات بخط الهجوم حالياً. وعلى استاد العوير في دبي، سيكون الموعد بين حتا وشباب الأهلي دبي، حيث تقرر نقل المباراة من ملعب حمدان بن راشد بسبب أعمال الصيانة، لتقام مباراة الذهاب على ملعب شباب الأهلي دبي، لكنه يبقى حتا هو صاحب الضيافة في هذه المباراة. وسبق أن أعلن حتا مراراً أن هدفه من هذه البطولة تحضير الفريق لمنافسات دوري الخليج العربي، لكن مع اكتمال المجموعة حالياً بعودة عدد معظم اللاعبين المصابين، فإن الخيارات متوفرة لمحاولة استغلال غيابات شباب الأهلي والسعي لحصد نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب.