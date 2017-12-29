سفارة السعودية بأنقرة: ما نشر حول انقلاب في قطر ادعاءات باطلة

أبوظبي (مواقع إخبارية)

أكدت سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة أن ما نشرته مجلة «جارتشيك حياة» التركية عن مزاعم بأن تركيا منعت الانقلاب في قطر، تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة لا أساس لها من الصحة.

وقالت سفارة المملكة العربية السعودية في بيان لها أمس، «تابعت سفارة المملكة العربية السعودية لدى تركيا ما نشرته مجلة (جارتشيك حياة) بتاريخ 25 ديسمبر 2017 للكاتب (محمد آجت) ويحمل عنوان (تركيا منعت الانقلاب في قطر) والذي تضمن ادعاءات باطلة ضد المملكة وتناقلتها وسائل إعلام تركية ومنها صحيفتا (يني شفق) و(ديلي صباح)».

وأضاف البيان: «نؤكد على رفض ما جاء في تلك المادة الصحفية من مزاعم ضد المملكة بأنها سعت لتدبير انقلاب في دولة سبق وأن أعلنت المملكة قطع علاقاتها معها في يونيو الماضي، وتشدد على أنها ادعاءات باطلة لا أساس لها من الصحفة».

واستنكرت السفارة الزج باسم المملكة في مثل هذه المزاعم والأكاذيب، مشيرةً إلى أن دولة قطر نفت صحة المقال الصحفي، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية، وتابع البيان: «نحتفظ بحقنا في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية».