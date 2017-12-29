احتفالية حمراء وسعادة عراقية

تفاعلت الجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي، مع تأهل المنتخب البحريني إلى نصف نهائي خليجي 23، وسط فرحة كبيرة بإنجاز المنتخب الشاب، وصبغ اللون الأحمر مواقع التواصل، بعدما غردت الجماهير فرحاً بألوان العلم البحريني، وتناقل المغردون السعداء بتأهل الأحمر صور اللاعبين الذين أثبتوا أنهم رجال وقت الجد، وسط فرحة من جماهير الدول العربية التي أشادت بشجاعة هذا الفريق الشاب الذي قبل التحدي، ولم يرفع راية الاستسلام.

وعبرت الجماهير عن إعجابها بتطور أداء الفريق مع مرور المباريات، وقدرته على التعامل مع الضغوط، خصوصاً عبر عودته من رغم تأخره بالنتيجة حتى بداية الشوط الثاني.

فيما عاشت الجماهير العراقية ليلة سعيدة بفريقها، وعبرت عن إعجابها بأداء الفريق الذي تأهل متصدراً لترتيب مجموعته، رغم مشاركته منقوصاً من عدد كبير من نجومه، حيث سادت الثقة بين الجماهير بتطور أداء فريقها وبروز نجوم صاعدين قادرين على نقل الفريق للمنافسة على اللقب.

وأشادت جماهير «أسود الرافدين» بالصبر والتعامل مع المباراة بثقة، رغم نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث لم يفقد اللاعبون الصبر.