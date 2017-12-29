محمد أحمد.. «الجناح الطائر»

الكويت (الاتحاد)
يتغير عليه المدربون، والمدارس الكروية، وطرق اللعب، ولكنه يبقى دائماً في دائرة اهتمام الجميع، سواء في ناديه «العين»، أو في المنتخب الوطني..
محمد أحمد لاعب منتخبنا الوطني.. ظهير عصري بكل معاني الكلمة، أو كما يطلق عليه عشاق الكرة «الجناح الطائر»، لا نشعر به إلا في حالتين، عندما ينقذ هدفاً ظن الجميع أنه مؤكد، أو عندما ينطلق للأمام في الجبهة اليمنى ليعكس كراته الخطيرة على رأس المهاجمين.
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يجيد محمد اللعب في أكثر من مركز، وقد اعتمد عليه المدربون كظهير أيمن، ودفع به بعضهم كقلب دفاع، وأحياناً لاعب ارتكاز وسط، وفي كل المراكز يؤدي بنفس الكفاءة، ويقوم بالأدوار المكلف بها على أكمل وجه.. لم يفتعل أبداً أزمة في أي مباراة، ولم يخرج عن النص برغم كل الضغوط، ويبقى نموذجاً مثالياً للاعب المحترف، صاحب الرؤية بعيدة المدى، والسلوك المنضبط.
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وعندما يلعب منتخبنا الوطني مباراته الفاصلة بنصف نهائي كأس الخليج يوم الثلاثاء المقبل، سيكون «الجناح الطائر» ضمن أوراق زاكيروني، ويدرك محمد أحمد بأنه أمام تحد جديد، يسعى خلاله بكل قوة لإسعاد الجماهير بإنجاز جديد، يضاف إلى رصيدنا التاريخي، ترفع معه الأعلام، وتنطلق معه الاحتفالات، ونستعيد به ذكريات خليجي 18 في يناير 2017، وخليجي 21 في يناير 2013 بالمنامة.. وهو من أصحاب المهمات المزدوجة دائماً، فعليه أدوار دفاعية مهمة، وعليه أيضاً أدوار هجومية، وبينهما يبقى محمد أحمد اسماً لامعاً ضمن قائمة الشرف لمنتخبنا الوطني.