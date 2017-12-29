حديقة الشهداء.. ملاذ إلى الحياة

الكويت (الاتحاد)
في ضجيج الحياة.. قد نحتاج إلى بعض الوقت، لالتقاط الأنفاس من الضغوط، قد نحتاج إلى الراحة النفسية وتفريغ الطاقات السلبية، والتخلص من ضغوط العمل التي لا تتوقف، بعضنا يذهب إلى مراكز التسوق، والبعض الآخر على شواطئ البحر، وربما إلى المقاهي، بينما يذهب أهل الكويت والزائرون إلى حديقة الشهداء، وهي أكبر حديقة في مدينة الكويت، وكانت تعرف سابقاً بحديقة الحزام الأخضر.
لا أحد يصدق أنها أقدم الحدائق التقليدية في الكويت، ودائماً ما يتحدث المواطنون والمقيمون عن هذه الحديقة، التي تم إعادة تشييدها من جديد عام 2015، وتحولت إلى واحة تخطف الأنظار، بل إن ما تضمه الحديقة من مساحات خضراء شاسعة، يبعث إلى الارتياح خاصة أن الحديقة على مساحة 220 ألف متر مربع.
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النظر إلى الأطفال وهم يستمتعون بالألعاب الترفيهية، وأيضاً إلى عائلاتهم الذين اكتفوا بالجلوس للاستمتاع بالطبيعية، يفرض الكثير من التساؤلات، لماذا حديقة الشهيد هي قبلة لكل العائلات، وما الفرق بينها وبين بقية الحدائق، ولماذا هي الأشهر في الكويت؟
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