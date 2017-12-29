خليل: أبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة الحساسية

الكويت (الاتحاد)

أكد أحمد خليل مهاجم المنتخب، أن «الأبيض» سيعود إلى هز الشباك، وأن الثقة بالنفس أصبحت أفضل لدى جميع اللاعبين، مشيراً إلى أن المستوى الذي قدمه المنتخب في الشوط الأول أمام الكويت، في ختام الدور الأول أمس الأول، يعتبر بداية حقيقية لظهور العمل التكتيكي والفني. وقال: ندرك أن الجماهير تحب الأداء الجيد، إلى جانب النتيجة، ولا يرضيها مجرد الفوز أو التأهل، وهو ما يضع اللاعبين تحت ضغوط بالفعل، وعلينا أن نجتهد بشكل أكبر، ونقدم الأفضل داخل الملعب، ثقتي كبيرة في زملائي، وقدرتنا على العودة إلى التسجيل واستغلال الفرص التي تتهيأ خلال المباريات، بمزيد من التركيز والاجتهاد داخل الملعب. وطمأن خليل الجماهير على مستواه، وقال: أبذل جهداً مضاعفاً لاستعادة حساسية المباريات، والجهاز الفني يمنحني الفرصة من مباراة إلى أخرى، وأتمنى أن أوفق في اللعب مع المنتخب، وترجمة الفرص مع مبخوت للعودة إلى تسجيل الأهداف.