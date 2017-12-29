مبخوت: لم نشعر بفرحة التأهل وما نقدمه ليس مستوانا

الكويت (الاتحاد)

قال علي مبخوت مهاجم منتخبنا، إن «الأبيض» حقق المطلوب بالتأهل إلى نصف نهائي «خليجي 23»، ولكن لم نشعر بالفرحة للمرة الأولى، لأننا نعرف أن ما نقدمه ليس مستوانا، وأن لدينا الأفضل، ونقدم ما يطلبه منا الجهاز الفني الأقدر على توجيه اللاعبين.

وأضاف: رغم الانتقادات تجاوزنا الدور الأول، وبمقدورنا حصد لقب البطولة، ولم نأت إلى هنا لتقديم المتعة الفنية، ثم الخروج والوداع، بل الفوز بالبطولة، من دون «غلة» كبيرة من الأهداف، والمهم أننا تأهلنا إلى الدور الثاني، ونتعامل مع كل مباراة على حدة، وهدفنا لا يزال العودة إلى الإمارات بلقب «خليجي 23»، ولدينا ثقة في قدرتنا على التحسن وعلاج السلبيات.

وأضاف: ندرك أننا لسنا جيدين، ولكن نقدم المهم، ونأخذ خطوات جيدة، والأداء يتطور من مباراة إلى أخرى، كما أننا لم نخسر، بل نفوز أو نتعادل، وكل ما ينقصنا هو التوفيق فقط.

ولفت مبخوت إلى أن «الأبيض» لم يكمل تحضيراته بالشكل المطلوب للبطولة، وقال: دخلنا «خليجي 23» وينقصنا الكثير، وفترة الإعداد قصيرة، فضلاً عن وجود جهاز فني جديد، بالإضافة إلى عدم جاهزية بعض اللاعبين الأساسيين العائدين من الإصابة، أو عدم اكتمال جاهزيتهم الفنية.

وقال: نتطور من مباراة إلى أخرى، وأعتقد أننا في نصف النهائي سنقدم الأداء والمستوى المنتظر، ونعد الجماهير بأننا سنكون أفضل، وننتظر دورهم في المدرجات، وأن يستمر الدعم، كما نعدهم بالمنافسة على اللقب والتمسك بالفوز.