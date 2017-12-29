قميص «الأبيض» هدية لـ «عاشق الأزرق»

الكويت (الاتحاد)

كرم وفد اتحاد الكرة، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، المشجع الكويتي الطفل ضيف الله مرزوق العجمي «عاشق الأزرق»، خلال مباراة منتخبنا مع الكويت، أمس الأول باستاد جابر، بحضور رحمة حسين الزعابي سفير الدولة لدى الكويت، ومعالي خالد الروضان وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة بالكويت، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

وجاء التكريم بعد انتشار فيديو الطفل الكويتي يهتف بحب الإمارات والكويت من مدرجات بطولة خليجي 23، في إطار تأكيد أواصر الأخوة التي تربط بين أبناء الشعبين الشقيقين.

واستقبل بن غليطة عاشق الأزرق في المنصة الرئيسة لاستاد جابر، لمتابعة مباراة الأبيض والأزرق وإهدائه قميص منتخبنا الوطني، مطرزاً باسمه، كما منحه مسؤولو المنتخب الفرصة للقاء لاعبه المفضل في صفوف الأبيض علي مبخوت، حيث تمنى أن يوفق منتخب الإمارات في التتويج بالكأس، ووعد مبخوت المشجع الكويتي أن يبذل اللاعبون كل ما في وسعهم من أجل إسعاد جماهيرهم، سواء في الإمارات أو الكويت.