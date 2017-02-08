البنوك الوطنية تشغل 354 موظفاً جديداً في ديسمبر الماضي

يوسف البستنجي (أبوظبي)

عينت البنوك الوطنية في الإمارات 354 موظفا جديدا ديسمبر الماضي ليرتفع إجمالي عدد الموظفين العاملين لديها إلى 30108 موظفين بنهاية شهر ديسمبر 2016 مقارنة مع 29754 موظفا في نوفمبر الذي سبقه، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.

ويأتي الارتفاع في عدد الموظفين لدى البنوك الوطنية رغم أنها أغلقت 4 فروع و7 مكاتب دفع، خلال الشهر نفسه.

وتظهر البيانات أن عدد البنوك الوطنية العاملة بالدولة ظل مستقرا عند 23 بنكا، في ما تراجع عدد فروعها إلى 846 فرعا بنهاية ديسمبر مقارنة مع 850 فرعا بنهاية نوفمبر 2016، كما تراجع عدد مكاتب الدفع التابعة للبنوك الوطنية إلى 76 مكتبا مقارنة مع 83 مكتبا خلال نفس فترة المقارنة، إلا أن وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة للبنوك الوطنية ارتفعت إلى 33 وحدة في ديسمبر 2016 مقارنة مع 31 وحدة في نوفمبر 2016.

وأما على مستوى التغييرات خلال العام الماضي، فقد شهد القطاع المصرفي تراجع العدد الإجمالي للموظفين بالقطاع بنحو 2612 موظفا بنسبة انخفاض بلغت 6.5%، ليستقر العدد الإجمالي للموظفين بالقطاع عند 37547 موظفا بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 40159 موظفا بنهاية 2015. كما أغلقت البنوك العاملة بالدولة 29 فرعا من فروعها و13 مكتبا للدفع، خلال نفس العام.