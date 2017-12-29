كاميلا تتوج بلقب السيدات في مهرجان القدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، في ثاني أيام فعاليات مهرجان سموه للقدرة الذي يتواصل اليوم بسباق جميلتي للأفراس. حضر السباق، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي.

وتوجت الفارسة البولندية كاميلا كارت على صهوة الجواد «رازورباك ميكانو» لإسطبلات (أم آر أم)، بلقب السباق الذي شهد مشاركة 198 فارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.

ويقام المهرجان بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية، وتحت إشراف الاتحاد الدولي، ورصدت له جوائز قيمة، حيث تنال الفائزات بالمراكز العشرة الأوائل سيارة لكل منهن، وتنال الحاصلات على المراكز من الحادي عشر إلى المركز الــ70 مبالغ مالية مغرية تبدأ من 30 ألف إلى 100 ألف درهم.

وتمكنت بطلة السباق من قطع المسافة الكلية على صهوة «رازورباك ميكانو» في زمن قدره 3:11:11 ساعة وبمعدل سرعة قياسي بلغ في المرحلة الأخيرة 42.5 كلم/‏‏ساعة، وهذا الفوز الثاني لها على صهوة هذا الجواد، حيث سبق أن فازت به بلقب سباق السيدات ضمن مهرجان أبوظبي في ختام الموسم الماضي بقرية الإمارات الدولية للقدرة بالوثبة.