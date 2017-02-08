احتياطي «المركزي» من الذهب ينمو 8% خلال 2016

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 8% ليصل إلى 1.015 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن قاعدة رأسمال المصرف المركزي (رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات) ارتفعت 800 مليون درهم لتصل إلى 21 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف 364.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية للمركزي نحو 309 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وزاد الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بنسبة 5.4% ليصل إلى 266 مليار درهم تقريباً بنهاية عام 2016، مقارنة مع 252.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.