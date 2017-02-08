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احتياطي «المركزي» من الذهب ينمو 8% خلال 2016
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع احتياطي مصرف الإمارات المركزي من الذهب بنسبة 8% ليصل إلى 1.015 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 مقارنة مع 940 مليون درهم بنهاية ديسمبر 2015، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن قاعدة رأسمال المصرف المركزي (رأس المال المدفوع بالإضافة إلى الاحتياطيات) ارتفعت 800 مليون درهم لتصل إلى 21 مليار درهم بنهاية العام الماضي.

وبلغ إجمالي موجودات المصرف 364.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها، فيما بلغت الاحتياطيات الدولية للمركزي نحو 309 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2016.

وزاد الرصيد الإجمالي للاحتياطيات الدولية للقطاع المصرفي بنسبة 5.4% ليصل إلى 266 مليار درهم تقريباً بنهاية عام 2016، مقارنة مع 252.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015.

وارتفع النقد المتداول لدى الجمهور (خارج البنوك) بنسبة 6.7% خلال العام الماضي تعادل زيادة بقيمة 3.9 مليار درهم، ليصل إلى 62.3 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016، مقارنة مع 58.4 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2015، فيما بلغ النقد الكاش لدى البنوك في الدولة نحو 15.3 مليار درهم بنهاية العام 2016 من دون تغيير يذكر، مقارنة مع رصيده في نهاية 2015. ... المزيد
     
 

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