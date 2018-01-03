مصر تنفي طلب استبعاد السودان من مفاوضات سد النهضة

القاهرة (د ب أ)

نفت الخارجية المصرية صحة تقارير ذكرت أن مصر طلبت استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بشأن سد النهضة التي تقيمه إثيوبيا على مجرى نهر النيل. ونفى أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، «صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن تقدم مصر بطلب استبعاد السودان من المفاوضات الخاصة بسد النهضة»، مشيرا إلى أن هذا «الخبر عارٍ تماماً عن الصحة ولا أساس له».

ووفقا لصفحة وزارة الخارجية المصرية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أكد المتحدث أنه «على العكس من ذلك تمامًا، فإن الاقتراح الذي تقدمت به مصر بطلب مشاركة البنك الدولي كطرف محايد في مفاوضات اللجنة الثلاثية الفنية، قد تقدمت به مصر بشكل رسمي للحكومة السودانية أيضًا، وأن مصر تنتظر رد كل من أثيوبيا والسودان على المقترح في أقرب فرصة ممكنة».

وحذر المتحدث من تداول بعض وسائل الإعلام لمثل تلك الإشاعات والأقوال المرسلة وغير الموثقة، مطالباً «بالاستناد إلى المواقف الرسمية المعلنة من جانب الدول، لاسيما وأن البيان الصادر عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية عقب مباحثات وزيري خارجية مصر وإثيوبيا مؤخراً في أديس أبابا قد أشار بوضوح إلى اعتزام مصر طرح المقترح الخاص بمشاركة البنك الدولي على الجانب السوداني خلال الأيام التالية».