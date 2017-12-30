المولات تتفوق على المتاجر الإلكترونية بعروض مغرية قبل «المضافة»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بعبارات مغرية وتخفيضات عالية، استبقت المراكز التجارية التقليدية في أبوظبي، متاجر التسوق الإلكتروني معلنةً عن تنزيلات وعروض مغرية حملت لافتات عديدة أبرزها «الفرصة الأخيرة للشراء» و«اشتر قبل الضريبة»، و«نحن ندفع عنك الضريبة»، وذلك بطرحها تخفيضات تصل إلى 90% في عدد كبير من السلع الاستهلاكية والغذائية في مفاجأة لم يتوقعها المتسوقون، ووسط حذر وترقب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة الاثنين المقبل الأول من يناير 2018، موجهة بذلك ضربة قوية لعدد من مواقع التسوق الإلكترونية، والتي تطلق تخفيضات باسم «الجمعة البيضاء».

وتراوحت نسب التخفيضات بين 15 % إلى 75% لمعظم السلع بالمحال التجارية في أبوظبي، وفي الغذاء بين 15 إلى 45%، وفي الأحذية والملابس بين 25 إلى 60%، وفي الإلكترونيات بين 15 إلى 30%، وفي العطور والهدايا بين 20 إلى 50%، و90% في أنواع من الأحذية والملابس، ما دفع إلى تزاحم المستهلكين والزوار إلى هذه المراكز لشراء كل ما يمكن من سلع استهلاكية، بهدف الاستفادة من هذه العروض النادرة، والتخوف من تداعيات تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع يناير المقبل.

وقال مستهلكون: «إن العروض الترويجية أصبحت سمة أساسية لقطاع التجزئة، وتحولت التخفيضات في أسعار السلع الاستهلاكية إلى ظاهرة متكررة في الأسواق المحلية، يلجأ إليها التجار لزيادة مبيعاتهم، لاسيما في موسم الإجازات الصيفية والأعياد والعطل الأسبوعية»، مشيدين بطرح المراكز هذه العروض لاستقطاب المستهلكين.

وأوضحوا، أن موسم الأسبوع الأبيض والأخير من عام 2017، قبيل دخول ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الدولة مطلع يناير المقبل، معتبرين أن استباق ضريبة القيمة المضافة يوفر 5% من سعر السلعة إلى جانب التخفيضات المقررة، ما يشكل حافزاً آخر للاستفادة من موسم التخفيضات الراهن.