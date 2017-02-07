1.3 مليار درهم قيمة تداولات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة تصرفات العقارات من أراضٍ وشقق وفيلات وإجراءات بيع ورهن و«إجارة منتهية بالتملك» في دبي أمس نحو مليار و288 مليون درهم، منها 714 مليون درهم معاملات بيع أراض وشقق وفيلات وعمليات رهن بقيمة نحو 574 مليون درهم.

وأفاد التقرير اليومي للتصرفات الذي يصدر عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي، بأن الدائرة سجلت 240 مبايعة، منها 49 لأراض بقيمة 380 مليون درهم و191 مبايعة لشقق وفيلات بقيمة 334 مليون درهم. وتقدمت «اليفرة 2» على بقية مناطق دبي من حيث عدد المبايعات بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 16 مليون درهم، فمنطقة «السطوة» بتسجيلها ثماني مبايعات قيمتها 123 مليون درهم.

وكان أهم مبايعات الأراضي من حيث القيمة مبايعة بمبلغ 62 مليون درهم في منطقة «البرشاء جنوب الخامسة»، تلتها مبايعة بقيمة 41 مليون درهم في منطقة «أم الشيف». بينما كان أهم مبايعات الشقق والفيلات مبايعة بقيمة ستة ملايين درهم في منطقة «مرسى دبي»، تلتها مبايعة بستة ملايين درهم في منطقة «برج خليفة».

وتصدرت «وادي الصفا 7» المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفيلات مسجلة 27 مبايعة بقيمة 60 مليون درهم، تلتها منطقة «مرسى دبي»، بتسجيلها 18 مبايعة بمبلغ 39 مليون درهم.

كما شهدت الدائرة أمس تسجيل رهون بقيمة 574 مليون درهم، منها 12 لأراض بمبلغ 389 مليون درهم و21 رهناً لشقق وفيلات بقيمة 185 مليون درهم، كان أهمها في منطقة «الصفوح الثانية» بقيمة 230 مليون درهم، وأخرى في منطقة «وادي الصفا 7» بقيمة 141 مليون درهم.