«اجتماع الرؤساء» يهدد حلم العراق في «خليجي 24»

الكويت (الاتحاد)

بات من المؤكد إلغاء المؤتمر العام لرؤساء الاتحادات الخليجية، الذي يعقد باستمرار عقب نهاية الدور الأول لكل بطولة، والذي يناقش عدداً من الموضوعات المطروحة على الطاولة، في مقدمتها الدولة التي تستضيف النسخة المقبلة، «خليجي 24» وهي البطولة التي طلب العراق استضافتها في البصرة، ورغم أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الخليجي أقرت في اجتماعها الأخير الموافقة على نقل البطولة للكويت على أن تستضيف الدوحة النسخة المقبلة، إلا أن العراق يطالب بحقه في الاستضافة، خاصة أنه يطلب تنظيم البطولة من «خليجي 21»، كما أن اللجنة المنظمة لم تبدأ التحضيرات وليس لديها أي معلومات عن إقامته.

ويأتي إلغاء المؤتمر العام للمرة الأولى، دون أسباب واضحة، خاصة أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظام اللائحة القديمة، على أن تكون «خليجي 24» تحت مظلة الاتحاد الخليجي رسمياً، ولا توجد مؤشرات في كواليس البطولة، تؤكد ملامح انعقاد المؤتمر، حتى أن اللجنة المنظمة للبطولة ليس لديها معلومات مؤكدة رغم أن الدور الأول ينتهي اليوم، ومن المفترض أن يعقد الاجتماع غداً السبت على أقصى تقدير.

وطبقاً للمادة 18 من لائحة الاتحاد الخليجي، فإن المؤتمر العام تنحصر اختصاصاته في دراسة المشاكل والصعوبات التي قد تطرأ قبل انطلاق البطولة أو أثنائها، واتخاذ القرارات اللازمة لتفاديها في الدورة المقبلة، وأيضاً النظر في التقرير المقدم من الاتحاد الخليجي فيما يخص استعدادات البلد المستضيف للدورة المقبلة، ومناقشة طلب استضافة الدورة التالية وتحديد الاتحاد الدولة المستضيفة والبديل لها.

أما المؤتمر العام غير العادي فيعقد قبل انطلاق كأس الخليج بسنة ميلادية، وتنحصر اختصاصاته في المصادقة على التوصيات المرفوعة من الاتحاد الخليجي حول تعديل بعض أو كل نظام الدورة، على أن يكون التعديل ساري المفعول في الدورة المقبلة، ودراسة المقترحات ذات الصلة بتطوير الدورات التالية والبت فيها، كما يقوم المؤتمر بدراسة إمكانية إقامة الدورة في بلد الاتحاد البديل أو أي بلد آخر أو تأجيل موعد إقامتها.

من جانبه أكد عبدالخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، أن المحاولات لا تزال قائمة لعقد المؤتمر العام والذي سنطلب فيه استضافة البطولة في نسختها الثانية، إلا أن المؤشر العام لا يوحي بعقده، ورغم ذلك سنطلب في أول اجتماع بحقنا في الاستضافة، والطبيعي أن يتم الاجتماع كونه دائماً ما يحدد الدولة المستضيفة للنسخة المقبلة، وإذا لم يتم عقد الاجتماع سنطالب الاتحاد الخليجي بإقامة البطولة بالعراق.