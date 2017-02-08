دبي (الاتحاد)

وقَّعت ‬دائرة ‬التنمية ‬الاقتصادية ‬في ‬دبي ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬الجمعية ‬الدولية ‬للفعاليات ‬الحية (‬إيليا) ‬الشرق ‬الأوسط ‬وهي ‬الجمعية ‬الخاصة ‬بتطوير ‬الفعاليات، ‬وذلك ‬لبناء ‬شراكة ‬استراتيجية ‬لدعم ‬مبادرة ‬ملتقى ‬شراكة ‬مجتمع ‬الأعمال ‬الرامية ‬إلى ‬توطيد ‬العلاقات ‬مع ‬مجتمع ‬الأعمال ‬من ‬القطاع ‬الخاص ‬في ‬إمارة ‬دبي، ‬والتي ‬أطلقتها «‬اقتصادية ‬دبي» ‬في ‬بداية ‬العام ‬المنصرم. وتنسجم ‬الاتفاقية ‬مع ‬استراتيجية «‬اقتصادية ‬دبي» ‬الرامية ‬إلى ‬دعم ‬نمو ‬القطاعات ‬الاقتصادية ‬الاستراتيجية، ‬وتحقيق ‬الرفاهية ‬الاقتصادية، ‬عبر ‬توفير ‬مبادرات ‬جديدة ‬لاقتصاد ‬دبي ‬من ‬خلال ‬تحفيز ‬القطاعين ‬العام ‬والخاص ‬على ‬التعاون ‬معاً، ‬من ‬أجل ‬الاستثمار ‬وتطوير ‬اقتصاد ‬دبي ‬على ‬نحو ‬مستدام.

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من محمد شاعل السعدي، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الاستراتيجية المؤسسية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وليسي فير، نائب الرئيس لجمعية إيليا الشرق الأوسط، بحضور عدد من المسؤولين والمديرين التنفيذيين من كلتا الجهتين.

وقال محمد شاعل السعدي: «لاقى ملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دورته الأولى ردود أفعال عديدة بهدف بناء شراكة فعالة مع دائرة التنمية الاقتصادية لتبادل الأفكار والخبرات وتطوير الاستراتيجيات التي من شأنها التغلب على التحديات ووضع قواعد لأساسيات الأعمال نحو مستقبل أفضل. إن شراكتنا مع إيليا هي شراكة استراتيجية ذو قيمة مضافة وداعمة لملتقى شراكة مجتمع الأعمال في دوراته المقبلة،».