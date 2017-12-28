ديوكوفيتش يظهر أمام باوتيستا.. وثيم يلاقي اندرسون

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

تأهل الإسباني روبيرتو باوتيستا إلى نصف نهائي بطولة مبادلة العالمية للتنس التي افتتحت فعالياتها أمس، في مجمع التنس الدولي في أبوظبي بحضور جماهيري غفير، ليلاقي اليوم الصربي ديوكوفيتش، بعدما تخطى عقبة الروسي اندريه روبليف، فيما يواجه الجنوبي أفريقي كيفين اندرسون اللاعب النمساوي دومنيك ثيم بعد أن تجاوز الإسباني بابلو كارينو.

وتخطى باوتيستا المصنف الـ 20 على مستوى العالمي الروسي الصاعد روبليف المصنف 39 بمجموعتين من دون مقابل 7-5 و6-2، كما نجح كيفين اندرسون المصنف رقم 14 في تخطي عقبة كارينو المصنف 10 بمجموعتين من دون مقابل 6-3 و7-6.

وكان باوتيستا قدم أداء قويا أمام الروسي روبليف البالغ من العمر 20 عاماً والذي واجه صعوبة بالغة في احتواء الخبرة الكبيرة للنجم الإسباني رغم الشراسة التي أظهرها خاصة في الكرات القصيرة القريبة من الشبكة، حيث دانت المجموعة الأولى لباوتيستا بواقع 7-5 قبل أن تشهد المجموعة الثانية أداءً مثيراً لباوتيستا الذي ظفر بالأشواط الثلاثة الأولى ليمضي قدماً ويحسم المجموعة الثانية لصالحه بواقع 6-2.

كما نجح الجنوب أفريقي كيفن اندرسون في تخطي عقبة الإسباني كرينو بعدما ظفر بالمجموعة الأولى بواقع 6-3 إذ نجح اندرسون في كسر إرسال كارينو في مجموعتين وامتاز بقوة إرسالاته التي تخطت سرعتها في بعض الأحيان حاجز الـ 217 كلم في الساعة مستفيدا من طوله الفارع الذي ساهم في توسيع زاوية الرؤية وكشف ملعب كارينو على الشكل الأمثل.