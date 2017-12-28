«الشارقة لرياضة المرأة» تكرم المتميزات

أسامة أحمد (الشارقة)

كرمت مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، مساء أمس الأول بمقرها، اللاعبات المتميزات في ليلة الوفاء لأهل العطاء، تثميناً للإنجازات التي تحققت عام 2017 بدعم من قرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة.

ووجهت ندى عسكر النقبي، المدير العام للمؤسسة، الشكر إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على مكافأة سموها بتكريم صاحبات الإنجاز ودعمها المستمر لرياضة المرأة، والتي استلهمنا روح التحدي منها، مما يعد قوة دفع كبيرة للمكرمات لتعزيز المكتسبات التي ظلت تتحقق في «الإمارة الباسمة»، وخصوصاً أن المؤسسة تتطلع للمزيد من النجاحات خلال المرحلة المقبلة التي تستحوذ على قدر كبير من الأهمية.

وأثنت النقبي على المجهود الكبير الذي بذلته الأندية واللاعبات للوصول إلى منصات التتويج، مشيرة إلى أن التكريم يعد بكل المقاييس أكبر حافز للاعبات لمواصلة مسيرة النجاحات في 2018، وخصوصاً أن اللاعبات نموذج يحتذي به، ونتطلع في أن ترسم كل لاعبة صورة طيبة عن لعبتها في المنافسات الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى أن المؤسسة لن تألو جهداً في توفير عوامل النجاح للاعبات لمواصلة النجاحات على الصعد كافة، ودفع مسيرة رياضة المرأة النسائية لتحقيق طموحاتها المطلوبة في المحافل القارية والدولية.

وأكدت ارتفاع عدد الألعاب من 3 إلى 9 بمشاركة 450 لاعبة في الفئات الثلاث البراعم والناشئات والفريق الأول، مثمنة جهود الجميع للارتقاء بهذه الألعاب، وبالتالي حصد النتائج التي تؤهلها للوصول إلى منصات التتويج. وتابعت: نعاهد الجميع على السير على الدرب نفسه، وخصوصاً أن اللاعبات رفعن شعار المركز الأول دائماً، وخصوصاً أنهن على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهن لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً.

من ناحيتها، أعربت مريم المنصوري، لاعبة نادي سيدات الشارقة للكرة الطائرة سابقاً، عن سعادتها بمبادرة المؤسسة بتكريم اللاعبات القدامى، مبينة أن هذه المبادرة تصب في مصلحة الرياضة النسائية التي تسير بخطوات ثابتة إلى الأمام.