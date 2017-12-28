كأس الشطرنج يصل محطة الختام

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، تختتم في الثامنة مساء اليوم بحديقة الشاطئ بفندق باب القصر بكورنيش أبوظبي بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج بأبوظبي، والتي نظمها بنجاح نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة للعام العاشر على التوالي بمشاركة 60 لاعباً وبرعاية وزارة شؤون الرئاسة، حيث تقام الجولة التاسعة.

وقد كشفت الجولة السابقة عن صدارة ثنائية بعد أن غرض عمران الحوسني التعادل مع المصنف الأول جاسم عبد الرحمن، ما أتاح الفرصة لإبراهيم سلطان الصعود إلى الصدارة مع المصنف الأول، ولكل منهما 6 نقاط، ثم أحمد فريد برصيد 4 نقاط ونصف النقطة ويأتي في المركز الرابع 4 لاعبين برصيد 4 نقاط لكل منهم وهم عمران الحوسني، وأحمد الرميثي وزايد علي الحامد وحمدان مرشول.

وشهدت بطولة الناشئين تحت 14 سنة عودة ثلاثة لاعبين للصدارة هم عمار السدراني، وحارب الشامسي، ومسلم محمد برصيد خمس نقاط ونصف النقطة.