محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم، آخر سباقاته لهذا العام 2017، ويتألف من 6 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس 86 خيلا على مدى أشواط الحفل، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 475 ألف درهم.

ويستقطب السباق الافتتاحي 16 خيلا تتنافس لمسافة 1400 متر (شروط) على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لخيول الإنتاج الوطني للعربية الأصيلة برعاية جمعية الإمارات لمربي الخيول.

ويدفع المدرب هلال العلوي بثلاثة خيول قوية هي «غافل» بقياد بات كوسجريف وهو فائز هنا قبل نحو شهر، و«شاه جاهان دي روديام» بقيادة رويستون فرينش فائز في العين، و«ايه بي جلاد» بقيادة ادم ماكلين (3 كجم)، ومن الخيول القوية الأخرى «مكرم» (ليمارتنيل/اوشيه)، و«عسل الريف» (الحمادي/هيتشكوت) وكلاهما فائز في آخر مشاركة له بمضمار العين، و«ضامن» و«طراحة» صاحبا التصنيف الأعلى.

ويستقطب الشوط الثالث وهو الرئيس، على لقب تحضيري جبل علي مايل، نخبة قوية قوامها 13 خيلا يبرز في مقدمتها «فرانكي فور فينجرز» (ابن غدير/فرينش)، وهذه أول تجربة له هذا الموسم، حيث حل وصيفاً الموسم الماضي.