محمد حسن (دبي)
يستضيف مضمار جبل علي ظهر اليوم، آخر سباقاته لهذا العام 2017، ويتألف من 6 أشواط خصصت كلها للخيول المهجنة الأصيلة، ماعدا الشوط الأول الذي خصص للخيول العربية الأصيلة، وتتنافس 86 خيلا على مدى أشواط الحفل، والتي تبلغ القيمة الإجمالية لجوائزها 475 ألف درهم.
ويستقطب السباق الافتتاحي 16 خيلا تتنافس لمسافة 1400 متر (شروط) على جائزة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لخيول الإنتاج الوطني للعربية الأصيلة برعاية جمعية الإمارات لمربي الخيول.
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ويستقطب الشوط الثالث وهو الرئيس، على لقب تحضيري جبل علي مايل، نخبة قوية قوامها 13 خيلا يبرز في مقدمتها «فرانكي فور فينجرز» (ابن غدير/فرينش)، وهذه أول تجربة له هذا الموسم، حيث حل وصيفاً الموسم الماضي.
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