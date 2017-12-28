  • الجمعة 10 ربيع الآخر 1439هـ - 29 ديسمبر 2017م

محمد بن راشد يشهد الانطلاقة في سيح السلم

صقر يحلق بلقب «الإسطبلات الخاصة» في مهرجان القدرة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 29 ديسمبر 2017

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس سباق الإسطبلات الخاصة، أولى فعاليات مهرجان سموه للقدرة، وحضر السباق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتوج الفارس غيث عبد الواحد صقر على صهوة الجواد القوي «الأدهم» لإسطبلات (إس إس)، بلقب السباق الذي شهد مشاركة قياسية بلغت 445 فارسا وفارسا يمثلون مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة.

وتأتي أقامة فعاليات المهرجان بتنظيم من نادي دبي للفروسية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الفروسية وتحت إشراف الاتحاد الدولي، وتم رصد جوائز قيمة حيث ينال العشرة الأوائل سيارة لكل منهم.

وينال الحاصلون على المراكز من الحادي عشر إلى الثلاثين مبلغ 100 ألف درهم لكل واحد، وينال أصحاب المراكز من الواحد والثلاثون إلى المركز الـ 70 مبالغ مالية تبدأ من 90 ألف درهم إلى 50 ألف درهم.

وتمكن الفارس غيث عبد الواحد صقر من تحقيق اللقب على صهوة الجواد «الأدهم» من إسطبلات «إس إس»، وهو الفوز الثاني له مع نفس الجواد، قاطعا المسافة الكلية بزمن قدره 3:16:03 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 30.53 كلم/ساعة، وتلاه في المركز الثاني رفيقه في الإسطبل سعيد محمد خليفة المهيري على صهوة «إصرار» بزمن قدره 3:16:56 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 30.47 كلم/ ساعة، فيما كان المركز الثالث من نصيب الفارس السرلانكي سريكانث سبرامانيام على صهوة «موندارا ماهر» من إسطبلات زعبيل بزمن قدره 3:18:01 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 30.03 كلم/ساعة. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 