«المغربية» تطلب شراء 4 طائرات «بوينج دريملاينر»

الرباط (أ ف ب)

طلبت شركة طيران الخطوط الملكية المغربية، شراء أربع طائرات 9-787 دريملاينر من صانع الطائرات الأميركي العملاق بوينج، على أن يتم تسليمها في نهاية العام المقبل، بحسب ما أعلنت الشركتان.

وقال بيان صادر عن بوينج، إن الطائرات الجديدة التي يبلغ سعر الواحدة منها بحسب اللوائح 1,1 مليار دولار ستسمح للناقل المغربي «توسيع خدماته خاصة على الصعيد الدولي».

وأفاد مسؤول في الخطوط الملكية المغربية لفرانس برس بأنه مع تسلم الطائرات «في نهاية عام 2018» سيصل عدد ناقلات الشركة المغربية إلى 60 طائرة.

وأضاف المسؤول، «إن أسطول الملكية المغربية يضم خمس طائرات دريملاينر 8 اس-787، لكن هذه الطائرات الجديدة أكثر فعالية ولديها استقلالية أكبر».

وتملك الخطوط الملكية المغربية حالياً نحو 3220 موظفاً، وتصل رحلاتها إلى 80 وجهة في العالم.

وقال رئيس الشركة عبد الحميد عدو، «طموحنا أن نصبح شركة الطيران الرائدة في افريقيا».

ووقع المغرب اتفاقاً مع بوينج سبتمبر 2016 لإنشاء منطقة صناعية في المنطقة الشمالية في طنجة، حيث يمكن للشركات المتعاقدة مع بوينج العمل.