انخفاض مبيعات التجزئة في اليابان %1.9 الشهر الماضي

طوكيو (د ب أ)

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، تراجع مبيعات التجزئة في اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1.9% شهرياً، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب. كان المحللون يتوقعون نمو المبيعات بنسبة 0.7% بعد تراجعها بنسبة 0.1% خلال أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 1% فقط، بعد تراجعها بنسبة 0.2% خلال الشهر السابق.

وزادت مبيعات المتاجر الكبرى خلال الشهر الماضي بنسبة 1.4% سنوياً، متجاوزة توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نموها بمعدل 1% فقط بعد تراجعها بنسبة 0.7% خلال أكتوبر الماضي.

.. وارتفاعها في النرويج

أوسلو (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء النرويجي الصادرة أمس، ارتفاع مبيعات التجزئة في النرويج خلال الشهر الماضي، وذلك للمرة الأولى منذ 4 أشهر.

وارتفعت مبيعات التجزئة دون حساب السيارات بنسبة 2.1% خلال نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر السابق، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، في حين كانت المبيعات قد تراجعت بنسبة 0.2% خلال أكتوبر الماضي، وفقاً للبيانات المعدلة.

في الوقت نفسه، زادت المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 3.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، بعد وضع التغير في عدد أيام العمل في الحساب.