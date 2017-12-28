بدء محادثات تجارية بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية

واشنطن (أ ف ب)

يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في واشنطن في 5 يناير لاجراء محادثات حول تعديل محتمل لاتفاق التبادل الحر بينهما، بحسب ما أعلن مسؤولون أمس.

وبدأت إدارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب محادثات في يوليو الماضي من أجل إعادة التفاوض حول اتفاق التبادل الحر بحجة أن الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 2012 غير متوازن، وأدى إلى تضخم العجز التجاري الأميركي إزاء كوريا الجنوبية.

وسيكون اللقاء الثالث بعد لقاءين في سيول في أغسطس الماضي وواشنطن في اكتوبر الماضي.

يقول مكتب ممثل التجارة الأميركية روبرت لايتايزر، إن الصادرات الأميركية إلى سيؤول كانت أقل في 2016 (42,3 مليار دولار)، بالمقارنة مع عام توقيع الاتفاق في 2011 (43,5 مليارات دولار)، أي بتراجع بنسبة 2,7%.

وتابع المصدر نفسه أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الولايات المتحدة في الفترة نفسها زادت بنحو 20 مليار دولار، أي أن العجز التجاري الأميركي ارتفع من 13,2 مليار إلى 27,6 مليار دولار.

وأضاف أن العجز الأميركي في قطاع السيارات وحده بلغ 24 مليار دولار، بزيادة 77% منذ 2011.

منذ توليه مهامه قبل عام، وترامب يشن حملة ضد اتفاقات التبادل الحر، إذ يقول إنها غير مؤاتية للوظائف الأميركية.