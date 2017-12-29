«المركزي»: لا تراخيص لأجهزة صراف آلي تتعامل بالعملات الافتراضية

يوسف البستنجي (أبوظبي)
أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لم يمنح آية تراخيص لتركيب ماكينات صراف آلي بالدولة للتعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين أو غيرها، كما أنه لم يرخص للتعامل بأي من هذه العملات الافتراضية.
وأوضح المصرف أنه يعيد التأكيد على التحذير الصادر في وقت سابق عن معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، الذي حذر من التعامل بالعملات الافتراضية.
وكان محافظ مصرف المركزي حذر، مؤخرا، من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.
وأكد معاليه، في رد على سؤال ل«الاتحاد»، أن تداولات العملة الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية، ولذلك لا يمكن مراقبتها والتحقق منها، لافتاً إلى وجود معضلات في هذا المجال وتحديات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يشار إلى أن معاليه نفى في حينه نفياً قاطعاً أن يكون مصرف الإمارات المركزي قام بترخيص أي من هذه العملات الافتراضية بالدولة، مضيفاً: «رأينا كيف أن هذه العملات خسرت الكثير من قيمتها عندما أعلنت بعض الدول عدم اعتمادها». إلى ذلك، أوضحت بيانات إحصائية صادرة عن المصرف المركزي أمس، أن موجودات البنوك الوطنية الإماراتية (22 بنكا) سجلت ارتفاعا، بقيمة 113.2 مليار درهم خلال العام الجاري بنسبة نمو 5.1%، لتصل إلى 2.33 تريليون درهم بنهاية نوفمبر 2017 مقارنة مع 2.217 تريليون درهم بنهاية ديسمبر 2016، لتستحوذ بذلك على 86.7% من إجمالي موجودات البنوك العاملة بالدولة (59 بنكا)، بحسب البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي. ... المزيد