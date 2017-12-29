«المركزي»: لا تراخيص لأجهزة صراف آلي تتعامل بالعملات الافتراضية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد مصرف الإمارات المركزي أنه لم يمنح آية تراخيص لتركيب ماكينات صراف آلي بالدولة للتعامل بالعملات الافتراضية مثل البيتكوين أو غيرها، كما أنه لم يرخص للتعامل بأي من هذه العملات الافتراضية.

وأوضح المصرف أنه يعيد التأكيد على التحذير الصادر في وقت سابق عن معالي مبارك راشد المنصوري محافظ المصرف المركزي، الذي حذر من التعامل بالعملات الافتراضية.

وكان محافظ مصرف المركزي حذر، مؤخرا، من التعامل بالعملات الافتراضية في الوقت الراهن، مؤكداً ارتفاع المخاطر المرتبطة بتداولها، حيث تعتمد على العرض والطلب وليس لها مرجع معروف.

وأكد معاليه، في رد على سؤال ل«الاتحاد»، أن تداولات العملة الافتراضية لا تمر بالقنوات الرسمية، ولذلك لا يمكن مراقبتها والتحقق منها، لافتاً إلى وجود معضلات في هذا المجال وتحديات مرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.