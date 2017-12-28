سيارات 2018.. فخامة وأداء خارق على الطريق

يحيى أبو سالم (دبي)

كشفت الشركات العالمية للسيارات عن مجموعة جديدة من سياراتها والتي سترى النور خلال العام المقبل، على الرغم من أن هناك عشرات الطرازات التي سيتم الكشف عنها، إلا أن هنالك جملة من الميزات والخصائص التي اشتركت فيها كبرى علامات السيارات، حيث إن القوة والأداء الخارق، بالإضافة إلى قمة الفخامة والحصرية التي يصعب منافستها، عدى عن السلاسة في القيادة على كل الطرقات كانت كلها صفات حصرية تميزت بها السيارة البريطانية «ماكلارين Senna»، والسيارتان الألمانيتان «بورشه كايين» و«بي أم دبليو» الطراز السابع، بالإضافة إلى اليابانية نيسان «جي تي أر».

ماكلارين «Senna».. أقوى سيارات الحلبات والطرقات

السيارة البريطانية الجديدة التي تنتمي لفئة Ultimate Series والتي تمثل إحدى أهم نسخ شركة ماكلارين المخصصة للطرقات والأكثر قوة على الإطلاق، وستحمل السيارة اسم سائق الفورمولا 1 الأسطوري آيرتون سينا، احتفاءً بمكانتها كأفضل سيارات ماكلارين المخصصة لحلبات السباق والقابلة للقيادة بصورة قانونية على الطرقات. ويبلغ وزن السيارة 1198 كج لتصبح بذلك السيارة الأخف وزناً التي تنتجها العلامة منذ سيارة ماكلارين F1 الأسطورية.

النسخة تمتلك محركاً ثماني الأسطوانات وثنائي الشواحن التوربينية بسعة 4.0 ليتر هو الأقوى بين محركات في سيارات ماكلارين مع 800PS (789 حصاناً) من القوة و800 نيوتن متر من عزم الدوران. وتبلغ نسبة الوزن إلى القوة 668PS لكل طن، مما يعزز قدرة السيارة على تقديم أداء خارق.