طلة المرأة في 2018.. «عسلي وبني»

ماجدة محيي الدين (القاهرة)

حقق طارق الطحان مصفف الشعر المصري شهرة واسعة على مدى سنوات ليصبح أحد صُناع الموضة في مصر، فهو أحد الأسماء الموثوق بها في مجال العناية بالشعر ولمساته المميزة تظهر في العديد من عروض ومهرجانات الموضة والأناقة، فضلا عن مشاركته الفاعلة في العديد من المؤتمرات الدولية المتخصصة لمتابعة كل جديد في مجال قصات وتلوين الشعر والعناية به وأحدث طرق علاج مشاكل الشعر وهو ما جعله يحظى بثقة نجمات الفن وسيدات المجتمع.

وعن أهم ملامح الموضة في الشعر لعام 2018 يقول: إن الألوان الجديدة هي الدرجات الداكنة من العسلي والكستنائي والبني مع الاعتماد على تداخل درجتين أو أكثر وهي ألوان تناسب المرأة العربية وبشرتها الخمرية، مشيراً إلى تراجع الدرجات الرمادية والألوان الثلجية التي سادت لفترة طويلة.

ألوان منسجمة

ويوضح مصفف الشعر المصري أن الاتجاه الذي يسيطر على الموضة في 2018 هو تداخل لونين معاً أو أكثر بحيث تكون ألواناً منسجمة مثل البني والعسلي، أو الكستنائي والأشقر الداكن، كما يمكن الاعتماد على ثلاث درجات معاً بشرط أن يبدو الشعر طبيعيا، بحيث يمكن أن يكون الجزء القريب من منبت الشعر بنياً داكناً ثم يتحول إلى درجة أفتح قليلاً ويتحول إلى اللون العسلي الفاتح عند أطراف الشعر.