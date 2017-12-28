المردي.. رائد الصحافة الحديثة في البحرين

بقلم: د.عبدالله المدني (أكاديمي وكاتب بحريني)

في الأدبيات البحرينية الخاصة بالصحافة تكثر الإشارة إلى عبدالله الزايد كرائد للصحافة البحرينية، وهذا اللقب يستحقه الرجل عن جدارة ليس لأنه كان أول من أصدر صحيفة في البلاد تحت اسم «جريدة البحرين»، متأثراً في ذلك بما شاهده وعاصره في بلاد الهند، حيث عاش ردحاً من الزمن فقط، وليس لأنه جند صحيفته للإصلاح بصوت مسموع وفتح صفحاتها لكل المبدعين وحملة الأقلام البحرينيين والخليجيين فحسب، وإنما أيضاً لأنه جلب لصحيفته مطبعة من الهند بحرا لتصبح أول مطبعة في البحرين قادرة على طباعة الصحف، وهو ما كان محالاً أن تفعله «مطبعة البحرين» الحجرية القديمة التي تأسست عام 1913 على يد ميرزا جواهري وشريكه أحمد عبدالواحد فلامرزي.

صحيفة البحرين الأولى هذه صدرت في 31 مارس 1939 أي قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية بنحو ستة أشهر، «جريدة يومية سياسية أدبية علمية جامعة تصدر مؤقتاً كل أسبوع»، غير أنها بقيت أسبوعية حتى تاريخ احتجابها في يونيو 1944، بسبب ظروف الحرب وصعوبة استيراد الورق.

وإذا كان الزايد هو رائد الصحافة البحرينية القديمة ومؤسسها الأول، فإن محمود المردي هو ملكها ليس لأنه خرج بها من الجمود والنسيان فحسب، وإنما أيضاً لأنه امتلك شجاعة خوض تجربة كان يعلم أنها محفوفة بالمخاطر، خصوصاً وأن البحرين كانت آنذاك مرتبطة بمعاهدات الحماية البريطانية المقيدة لحرية الرأي.

ولهذا لا نبالغ لو قلنا إن الحديث عن المردي هو حديث عن تاريخ البحرين في الثقافة والاستنارة وصناعة الإنسان وبناء الذات بعصامية فريدة.

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