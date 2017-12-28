مساعدة الآخرين تزيد الثقة بالنفس

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت تجارب حياتية أن المراهقين الذين عرضوا سلوكاً اجتماعياً إيجابياً تجاه الغرباء أصبح لديهم مستويات أعلى من الثقة الذاتية، بعد مرور عام من بدء سلوكياتهم، حيث توصل بحث أجري في جامعة بريغهام يونغ، بولاية يوتا الأميركية إلى أن السلوك غير الذاتي يؤدي إلى تعزيز الثقة لدى المراهقين.

وقالت المؤلفة المشاركة في البحث لورا باديلا ووكر في خبر نشره موقع independent إن «هذا البحث ساعدتنا على فهم أن الشباب الذين يساعدون أشخاص لا تربطهم بيهم أي علاقة يراودهم شعور أفضل عن أنفسهم مع مرور الوقت».

وأضافت أنه نظراً لأهمية تقدير الذات خلال سنوات المراهقة، فإنها تعد نتيجة مهمة، مقترحة أن مساعدة الآخرين قد تؤثر على الهوية الأخلاقية للشخص أو تصورات الذات بطريقة أكثر أهمية من مساعدة الأصدقاء أو أفراد الأسرة، على الرغم من أن هذه السلوكيات مفيدة أيضاً».

وفحصت باديلاً ووكر وفريقها من الباحثين سلوك 681 مراهقاً تتراوح أعمارهم بين 11 و14 عاماً، على مدى فترة طويلة لمدة ثلاث سنوات من أجل تحديد كيفية تغير شعور المشاركين بتقدير واحترام الذات خلال تلك الفترة.

وخلصوا إلى أن المشاركين أظهروا مستويات أعلى من تقدير الذات بعد عام واحد فقط من السلوك الاجتماعي الإيجابي.