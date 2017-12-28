ما المكمل الغذائي الضروري للأم؟

أبوظبي (الاتحاد)

أوضحت الدكتورة داشا فيلدر الطبيبة العامة الأسترالية، أن البروبيوتيك كان يوصى به فقط للأشخاص الذين يعانون مشكلات في الجهاز الهضمي، إلا أنهم اكتشفوا أن تناولها بصفة يومية يمكن أن يكون لها فوائد متعددة أكثر من على الأمعاء.

وأضافت الدكتورة فيلدر في خبر نشره موقع pop sugar: «لدينا في أستراليا معدلات عالية من الأمراض مثل الأكزيما والربو، ولكن هناك أدلة تشير إلى أن تناول البروبيوتيك بشكل يومي يمكن أن يقلل من هذه الأنواع من الحساسية، واستناداً إلى الأدلة الجديدة، إذا كانت الأم أن تتناول البروبيوتيك خلال فترة الحمل، ثم تعطي البروبيوتيك لأطفالها، فإنهم يصبحون أقل عرضة لتطور الحساسية مثل الأكزيما والربو». وأشارت إلى أن البروبيوتيك «مكملات مصنوعة من بكتيريا الأمعاء» لديه القدرة على المساعدة في تخفيف شدة بعض حالات المناعة الذاتية، فكلما تعرض جهازنا للبكتيريا أصبح أكثر تحملاً وأقل عدوانية إلى الأشياء الجيدة، لذلك فمن المنطقي أن نعرض نظامنا المناعي للبكتيريا السليمة.