مقتل 50 «داعشياً» بعمليات عسكرية في أفغانستان

كابول (وكالات)
أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية أمس أن حوالي 50 مسلحا، ينتمون إلى «داعش» قتلوا في عمليات وغارات جوية لقوات الدفاع والأمن الوطني، في منطقة أشين بإقليم ننجارهار شرق أفغانستان. ونقلت وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء عن بيان للوزارة أنه تم تدمير ثلاثة مستودعات للذخائر ومتفجرات وأسلحة خاصة بالتنظيم الإرهابي، كما تم تدمير ملاذ آمن، خاص بالتنظيم في الإقليم.
وكانت وزارة الداخلية قالت في بيان في وقت سابق إن ما لا يقل عن 11 من مقاتلي «داعش» قتلوا في غارة جوية في إقليم ننجارهار، ولفتت إلى أن مخبأ أسلحة دُمر أيضا في الغارة، وذلك بعد يومين من إعلان رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الجنرال محمد شريف يافتالى عن وجود ألفي مقاتل داعشي في أفغانستان. فيما أشارت مصادر حكومية إلى أن المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش تنشط في 25 إقليما من إجمالي عدد أقاليم البلاد البالغ 34.
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من جهة أخرى، دشنت أفغانستان الممر الملاحي الجوي الثاني لها إلى الهند، وذلك خلال احتفال في مطار كابول الدولي. وسوف يفتح الممر الجديد طريق تجارة جديدا إلى مومباي، بعد أن كان الممر الأول يوفر رحلات إلى نيودلهي. وقال نائب مدير الغرفة الأفغانية للتجارة والصناعات خان يان القاضي إن الفاكهة من أفغانستان سوف تتضاعف قيمتها في أسواق مومباي، ما يزيد من أرباح التجار الأفغان. وقال المتحدث باسم الغرفة الأفغانية للتجارة والصناعات، صيام الدين بصيرلي، إن الرحلة الجوية الأولى إلى مومباي سوف تحمل 40 طنا من الفاكهة الطازجة والمجففة والنباتات العلاجية.
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