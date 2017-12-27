السجن لـ11 بحرينياً بينهم 10 بالمؤبد لإدانتهم بالإرهاب

المنامة (بنا)

أعلن المحامي العام المستشار أحمد الحمادي رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، أن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت حكماً أمس في قضية تصنيع وحيازة المتفجرات والأسلحة بمستودع بمنطقة النويدرات، قضى بمعاقبة المتهمين من الأول حتى الثالث بالسجن المؤبد، وتغريمهم مبلغ 300 ألف دينار عما أسند إليهم من اتهام، وبمعاقبة المتهمين من الرابع حتى العاشر بالسجن المؤبد، كما قضت بمعاقبة المتهم الحادي عشر بالسجن لمدة 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الحادي عشر، وبمصادرة المضبوطات. وجاءت الأحكام بعد إدانة المحكومين بتهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون، وحيازة وإحراز وصناعة المتفجرات والأسلحة، وحيازة أسلحة نارية، والتدريب والتدرب على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات، وجميعها تنفيذاً لأغراض إرهابية. وأوضح الحمادي أن 7 من المدانين يقبعون حالياً في السجن بينما حوكم 4 غيابياً.

وقال الحمادي، إن الواقعة تعود لقيام المتهم الأول بتشكيل تنظيم إرهابي يضم مجموعتين إرهابيتين الأولى يقودها المتهم الثاني والمجموعة الثانية يقودها المتهم الثالث، وتولت المجموعة الأولى مهمة تصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وتخزينها في مستودعات سرية من أجل إمداد بعض العناصر الإرهابية الأخرى بالداخل بما يتم تصنيعه لاستخدامها في العمليات الإرهابية بمملكة البحرين، فتمكنت المجموعة الأولى من استئجار منزل بمنطقة النويدرات لاستخدامه كورشة لتصنيع الأسلحة والعبوات المتفجرة وإنشاء مستودع سري لتخزين المتفجرات والأسلحة، كما تمكنت من استئجار قطعة أرض فضاء بمنطقة النويدرات لاستخدامها كورشة لتصنيع المتفجرات وتم وضع ماكينات بها تستخدم في تقطيع وتصنيع الأدوات اللازمة لصنع الأسلحة والمتفجرات، وعليه قامت المجموعة بتخزين كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات التي قاموا بتصنيعها، فضلاً عن الأسلحة والمتفجرات المهربة من إيران. وأوضح الحمادي أن نيابة الجرائم الإرهابية أسندت في التدليل على الأدلة القولية منها شهادة الشهود والأدلة الفنية وتقارير إدارة الأدلة الجنائية واعترافات المتهمين، فتم إحالة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة وقد تداولت القضية بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، قبل صدور الأحكام.