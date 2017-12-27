خطة للبرلمان العربي لمنع ترشيح إسرائيل لمجلس الأمن

أحمد شعبان، وكالات (القاهرة)

عقدت لجنة فلسطين في البرلمان العربي اجتماعها السادس بالقاهرة، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، وناقشت متابعة تنفيذ قرار البرلمان العربي الصادر عن الجلسة الطارئة، والمتضمن خطة التحرك للتصدي لقرار الإدارة الأميركية بشأن الاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة لدولة الاحتلال، ونقل السفارة الأميركية إلى القدس. وأوصت اللجنة بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني العربي والمجالس والبرلمانات الوطنية العربية لإدراج بند طارئ بشأن عدم المساس بالوضعية التاريخية والقانونية لمدينة القدس، على جدول أعمال الاتحاد البرلماني الدولي في الدورة المقبلة رقم 138 المقرر عقدها بجنيف بين 24 و28 مارس 2018. وانتهت اللجنة من إعداد مشروع خطة تحرك البرلمان العربي للتصدي لترشيح القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

لعامي 2019-2020 وسوف يُعرض مشروع الخطة على الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم الخميس لإقرارها. وطالبت اللجنة تواصل رئيس البرلمان العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة، والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومطالبتهما بالتدخل العاجل لإيقاف استمرار بناء مستوطنات، وإيقاف الانتهاكات الجسيمة التي تنتهجها قوات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني والأطفال والشيوخ الفلسطينيين.