رئيس غينيا يستقبل وفد جمعية الناشرين الإماراتيين

الشارقة (الاتحاد)

استقبل رئيس جمهورية غينيا، ألفا غوندي، مؤخراً في العاصمة الغينية كوناكري، أعضاء الوفد الإماراتي المشارك في فعاليات إعلان «كوناكري عاصمة عالمية للكتاب لعام 2017».

وجاءت زيارة الوفد الإماراتي، الذي ضم ممثلين عن جمعية الناشرين الإماراتيين، بدعوة من اللجنة المنظمة لـ«كوناكري العاصمة العالمية للكتاب 2017»، وشارك فيه كل من راشد محمد الكوس، المدير التنفيذي للجمعية، وحلا الحمود العلي، مساعد إداري للجمعية، ومحمود آل علي، رئيس قسم هيئة الصحة في دبي، معد ومقدم برامج في مؤسسة دبي للإعلام، وسحر العوضي، كاتبة ومصورة.

وخلال اللقاء، أشاد الرئيس الغيني بالتجربة الثقافية الإماراتية، لاسيما تجربة إمارة الشارقة، والإسهامات والإنجازات الكبيرة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتصبح الإمارة منارة العلم والثقافة والتي توِّجت مؤخرا عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.وتضمنت زيارة الوفد إلى كوناكري، التي استمرت ثلاثة أيام، العديد من اللقاءات التعارفية والبرامج الثقافية، شهدت حضور مسابقة الثقافة الإسلامية التي نظمتها وزارة الخارجية الغينية، ورافقها تنظيم معرض مصغر لمجموعة من الكتب الصادرة باللغة العربية، التي تصدرتها مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة.