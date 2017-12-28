«نضال قسوم» يشدد على أهمية التوفيق بين الإسلام والعلم الحديث

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مركز سلطان بن زايد موسمه الثقافي للعام 2017، أمس الأول، بمحاضرة للبروفيسور نضال قسوم، أستاذ الفيزياء وعلم الفلك بالجامعة الأميركية بالشارقة، بعنوان «أسئلة الإسلام والعلم المزعجة: الكون، التطور، الإعجاز»، وذلك في مقر المركز في منطقة البطين بأبوظبي.

وشهد المحاضرة منصور سعيد عمهي المنصوري نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، والمستشار ورجل الأعمال الجزائري أحمد العمراوي سفير السلام المقيم بالشارقة، وجمع من أساتذة الجامعات والأطباء والإعلاميين.

وفي بداية المحاضرة ثمن المحاضر جهود مركز سلطان بن زايد الثقافية، وتقدم بالشكر له لإصداره كتابه في بادرة ثقافية علمية مميزة، وأشار الدكتور نضال قسوم إلى أن المحاضرة تشكل عرضاً وتقديماً لكتاب أسئلة الإسلام والعلم المزعجة: الكون، التطور، الإعجاز» الذي أصدره المركز مؤخراً.

وقال إن الكتاب تناول النظريات والحقائق التي أتى بها العلم الحديث والتي تمثل إشكالات بالنسبة لكثير من المسلمين، خاصة ما يتعلق بمفهوم الخلق «للكون، للأرض، للحياة، وللإنسان»، كما ناقش الكتاب مسألة الصُنع في الطبيعة ومكانة الإنسان في الكون.