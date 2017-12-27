عبد الجبار: النقاط أهم من الأداء

الكويت (الاتحاد)

سادت أجواء من الارتياح بعثة منتخب البحرين، بعد الفوز على اليمن وانتزاع أول ثلاث نقاط في خليجي 23، وارتفعت المعنويات مع الاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي. وعلى الرغم من تواضع العرض في مواجهة اليمن، مما كان سبباً في العديد من الانتقادات للاعبي الأحمر وجهازهم الفني، فإن اللاعبين عبروا عن ثقتهم بأنفسهم وقدرتهم على تقديم الأفضل، حيث تعاهد اللاعبون علي تناسي أحداث المواجهة مع اليمن، والتركيز في المباراة المقبلة، كون التعادل يضمن التأهل بعد التساوي مع العراق في رصيد النقاط.

وأوضح مهدي عبد الجبار لاعب منتخب البحرين أن فريقه قدم عرضاً قوياً وأداءً جيداً في المباراة الأولى لكنه لم يحقق الفوز، لذلك كان التركيز في لقاء أمس الأول على النتيجة بالدرجة الأولى، لأن الفوز يدعم الحظوظ للتأهل إلى نصف النهائي. واعترف أن الرغبة كانت كبيرة في حصد النقاط قبل الأداء، لأن عثرة الجولة الأولى كانت تحتاج إلى ردة فعل قوية لجمع المزيد من النقاط.

وشكر عبد الجبار الجماهير التي آزرت منتخب بلاده، والدعم الكبير الذي وجده اللاعبون خلال المباراة، معتبراً الفوز جاء في وقته لرفع المعنويات، ودعم الأجواء الإيجابية بالمنتخب.

وأشاد ضياء سعيد، لاعب الفريق، بالفوز لأنه حرر اللاعبين من الضغوطات ودفعهم إلى تقديم الأفضل ومواصلة مسيرتهم في خليجي 23 بمعنويات عالية وإصرار أكبر على النجاح والتقدم في الأدوار الأولى. وواصل: الفوز يحفز اللاعبين ويجعلهم حريصين على مواصلة النتائج الإيجابية وتحقيق المزيد من الانتصارات في المباريات المقبلة.

وبدوره هنأ خالد بن سلمان آل خليفة، نائب رئيس الاتحاد البحريني، اللاعبين والجماهير بالفوز وحصد النقاط الثلاثة، معترفاً أن الأداء كان أقل من الجولة الأولى، إلا أن المهم قد تحقق وهو الفوز وتعزيز حظوظ التأهل إلى الدور المقبل، مشدداً على أن المنافسة شديدة في المجموعة الثانية وتحتاج إلى جمع النقاط في هذه المرحلة.

وقال: «الأحمر» يملك مؤهلات المنافسة بجدية والوصول إلى الأدوار المتقدمة، مؤكداً ثقته الكبيرة في قدرات اللاعبين الشباب الذين يملكون إمكانيات جيدة تؤهلهم للظهور بصورة مشرفة.