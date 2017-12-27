«مربع الذهب» يا «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)
يبحث منتخبنا الوطني، عن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 23»، التي تستضيفها الكويت، حتى 5 يناير المقبل، عندما يواجه شقيقه «الأزرق» الكويتي صاحب الأرض والجمهور الغفير، في الجولة الثالثة «ختام الدور الأول» للبطولة.
ويدخل «الأبيض» مباراة اليوم، بطموحات عالية، ورغبة في حصد نتيجة إيجابية، تسهم في اقتناص قمة الترتيب، لأنه يحتل الآن «وصافة» المجموعة بـ 4 نقاط، بالتساوي مع «الأخضر» السعودي المتصدر، والذي يلعب مباراته الأخيرة أمام عُمان «3 نقاط»، وتتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقتي الصعود إلى «مربع الذهب» وهي الإمارات والسعودية وعُمان، فيما ودع الكويت بعد أن تكبد الخسارة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند «صفر».
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وهو ما دفع المدير الفني لمنتخبنا إلى التركيز على التوجيهات الفنية والتكتيكية لكل من علي مبخوت وأحمد خليل، ويتوقع أن يكون لهما دور، خلال المباراة المرتقبة اليوم، وهو ما يريح الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني، خاصة بعد أن بدأ أحمد خليل في استعادة جزءاً كبيراً من عافيته الفنية، كما منح الجهاز الفني تعليمات خاصة للاعبي الوسط، بخاصة الدور المطلوب من عمر عبد الرحمن في صناعة الفرص، وشدد زاكيروني على «عموري» بعدم التراجع إلى الخلف، والتركيز على استغلال الكرات أمام منطقة الجزاء، في تهيئة الفرص لمبخوت أو القادمين من الخلف.
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وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، على توضيح نقاط القوة والضعف في أداء «الأزرق» خلال المحاضرة الفنية الأخيرة مساء أمس، للتركيز على بعض الجوانب النظرية المطلوبة، وحذر زاكيروني لاعبي المنتخب، من الاستهانة بالمباراة، لأن «الأزرق» ودع البطولة، وهو أيضاً ما حذر منه الجهاز الإداري، بضرورة التركيز طوال 90 دقيقة واعتبارها مباراة نهائي يجب الفوز بها.
من جهة أخرى، يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي بقيادة بونياك، يتجه لإجراء تغييرات في التشكيلة، بعد أن افتقد «الأزرق» عدداً من لاعبيه بسبب الإجهاد، وهو ما أثر على مستوى الكويت أمام عُمان في الجولة الماضية.