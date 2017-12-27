«مربع الذهب» يا «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

يبحث منتخبنا الوطني، عن حسم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 23»، التي تستضيفها الكويت، حتى 5 يناير المقبل، عندما يواجه شقيقه «الأزرق» الكويتي صاحب الأرض والجمهور الغفير، في الجولة الثالثة «ختام الدور الأول» للبطولة.

ويدخل «الأبيض» مباراة اليوم، بطموحات عالية، ورغبة في حصد نتيجة إيجابية، تسهم في اقتناص قمة الترتيب، لأنه يحتل الآن «وصافة» المجموعة بـ 4 نقاط، بالتساوي مع «الأخضر» السعودي المتصدر، والذي يلعب مباراته الأخيرة أمام عُمان «3 نقاط»، وتتنافس ثلاثة منتخبات على بطاقتي الصعود إلى «مربع الذهب» وهي الإمارات والسعودية وعُمان، فيما ودع الكويت بعد أن تكبد الخسارة الثانية على التوالي، وتجمد رصيده عند «صفر».

وشهدت تدريبات المنتخب الأخيرة لـ «الأبيض» استعداداً للقاء اليوم، تركيز الجهاز الفني على علاج السلبيات التي ظهرت في مباراة السعودية ضمن الجولة الثانية، حيث لم يقنع الأداء عشاق المنتخب، كما ظهر بعض القصور الفني في تنفيذ الجمل التكتيكية الهجومية، رغم التحسن والتطور الدفاعي الذي أصبح ملحوظاً، في تفوق دفاعنا بالبطولة، بدليل أن شباك الحارس خالد عيسى لم تهتز للمباراة الثانية على التوالي، ويأمل الجهاز الفني في استمرار الأداء الدفاعي القوي، على الطريقة الإيطالية، مع تحسن الأداء الفاعلية الهجومية من العمق والأطراف، وهو الدور الكبير الذي سيكون مطلوباً من لاعبي الخط الأمامي.

وهو ما دفع المدير الفني لمنتخبنا إلى التركيز على التوجيهات الفنية والتكتيكية لكل من علي مبخوت وأحمد خليل، ويتوقع أن يكون لهما دور، خلال المباراة المرتقبة اليوم، وهو ما يريح الجهاز الفني بقيادة الإيطالي زاكيروني، خاصة بعد أن بدأ أحمد خليل في استعادة جزءاً كبيراً من عافيته الفنية، كما منح الجهاز الفني تعليمات خاصة للاعبي الوسط، بخاصة الدور المطلوب من عمر عبد الرحمن في صناعة الفرص، وشدد زاكيروني على «عموري» بعدم التراجع إلى الخلف، والتركيز على استغلال الكرات أمام منطقة الجزاء، في تهيئة الفرص لمبخوت أو القادمين من الخلف.

تكمن صعوبة المباراة في أنها أمام «الأزرق» الذي يجد مساندة جماهيرية تتخطى 60 ألف مشجع، حولوا المشاركة إلى احتفالية بعودة الروح للكرة الكويتية، برفع الإيقاف عنها، وبالتالي لا يعنيهم خسارة المنتخب في مباراتين، وتوديعه البطولة، بل يتوقع أن يحضر الجمهور الكويتي بكثافة، لدعم المنتخب، وهو ما يرفع من حماس اللاعبين، خاصة أن «الأزرق» لا زال يبحث عن ترك «بصمة» في البطولة التي ودعها من «الباب الواسع»، بعد أداء متميز في ظروف صعبة للغاية.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني، على توضيح نقاط القوة والضعف في أداء «الأزرق» خلال المحاضرة الفنية الأخيرة مساء أمس، للتركيز على بعض الجوانب النظرية المطلوبة، وحذر زاكيروني لاعبي المنتخب، من الاستهانة بالمباراة، لأن «الأزرق» ودع البطولة، وهو أيضاً ما حذر منه الجهاز الإداري، بضرورة التركيز طوال 90 دقيقة واعتبارها مباراة نهائي يجب الفوز بها.

من جهة أخرى، يبدو أن الجهاز الفني للمنتخب الكويتي بقيادة بونياك، يتجه لإجراء تغييرات في التشكيلة، بعد أن افتقد «الأزرق» عدداً من لاعبيه بسبب الإجهاد، وهو ما أثر على مستوى الكويت أمام عُمان في الجولة الماضية.