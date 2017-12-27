طائرة خاصة لنقل جماهير البحرين

الكويت (الاتحاد)

وجه الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتخصيص طائرة خاصة لنقل الجماهير البحرينية للوقوف خلف «الأحمر» في مباراته غداً بالبطولة، وبدأت وزارة شؤون الشباب والرياضة البحرينية في اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة.

وأعرب هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضة، عن شكره وتقديره إلى الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بتسيير تلك الرحلة من البحرين إلى الكويت لنقل الجماهير للوقوف خلف المنتخب، في مشهد يؤكد حرص سموه على دعم مسيرة المنتخب الوطني في كأس الخليج، وإيماناً من سموه بأهمية الدور الذي تقوم به الجماهير الوطنية في دعم المنتخب، وشحذ همم لاعبي المنتخب والوقوف خلفهم ومؤازرتهم، من أجل تقديم أفضل مستوياتهم والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة.

وأكد أن المبادرة ليست غريبة على الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، فقد ظل على الدوام يساند المنتخبات والأندية الوطنية في المنافسات الخارجية.