لاعبو «الأزرق» يكرمون الطفلة الباكية

الكويت (الاتحاد)

حرص لاعبو المنتخب الكويتي الأول على تكريم الطفلة جود باستضافتها في تدريبات المنتخب مساء أمس وإهدائها قميص الأزرق، حاملاً توقيع كل اللاعبين، وذلك على خلفية إظهار الطفلة لمشاعر الانتماء الكبيرة خلال مباراة المنتخب الكويتي الأخيرة أمام عمان، والتي انتهت بخسارة الأزرق بهدف والخروج من البطولة.

وكانت الكاميرات التلفزيونية، نقلت مشهد بكاء الطفلة الكويتية، تأثراً بخسارة الأزرق، وبدت الحسرة على وجهها، وهو ما أثار حالة من التعاطف الكبير معها في الشارع الكويتي، ما دفع لاعبي المنتخب لتوجيه الدعوة للطفلة لحضور تدريب أمس الأول، والتقاط الصور التذكارية مع اللاعبين، والحصول على القميص بتوقيع نجوم المنتخب.