رسمياً.. «فيفا» يرفض الاحتجاج العماني ضد «الأبيض»

الكويت (الاتحاد)

رفض الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسمياً، قبول شكوى الاتحاد العماني بشأن مشاركة محمد أحمد لاعب منتخبنا الوطني أمام عمان، وتضمن رد الفيفا تأكيداً بعدم الاختصاص، ورد الملف للجنة الفنية للبطولة، التي وصفها الفيفا بصاحبة الحق في تقرير مصير الشكوى، وتفيد المتابعات أن الاتحاد العماني طلب من اللجنة الفنية مخاطبة الفيفا ومدها بالمعلومات الخاصة بالقضية، بينما تمسكت اللجنة الفنية بقرارها بشأن القضية، والخاص برفض قبولها لأنها خالفت اللوائح، حيث قدمها الاتحاد العماني بعد مرور 4 ساعات على المباراة.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور حامد الشيباني رئيس اللجنة الفنية للبطولة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الكويتي، على أن البطولة تسير بنجاح فني وتنظيمي، في ظل حرص جميع الأشقاء على العلاقات الأخوية.

وعن تفاصيل الاجتماع الفني الذي عقد أمس، قال: ناقشنا اعتماد نتائج مباريات الجولة، والإنذارات التي حصل عليها اللاعبون، وأشار الشيباني إلى أن اللوائح تفرض إيقاف اللاعب الحاصل على إنذارين في الدور الأول، وبالتالي يغيب عن مباريات الدور الثاني، بينما يتم إلغاء الإنذار الواحد فقط في حال تأهل المنتخب إلى الدور الثاني.

وأشاد الشيباني، بأحداث البطولة منذ انطلاقتها حتى الآن، وبالعلاقات الجيدة بين الأشقاء، وقال: كل الأمور تسير بشكل أكثر من رائع، ولا مشكلات في البطولة، ونتمنى أن يستمر الأمر كذلك حتى الختام.

وعن موقف اللجنة الفنية من رفض الفيفا لطلب الاتحاد العماني لعدم الاختصاص، قال: القضية أغلقت تماماً وانتهت، ويحق للاعب المشاركة في المباريات، قائلاً: اللجنة الفنية طبقت اللوائح، كون الشكوى تم تقديمها بعد الوقت القانوني للاحتجاج والمحدد بـ 4 ساعات عقب المباراة.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور عبد المجيد البناي رئيس اللجنة الطبية للبطولة، أن تطبيق فحوصات المنشطات على لاعبي البطولة، تم بالفعل، وأنه سيستمر حتى نهايتها، حيث تم أخذ عينات في جميع المباريات باستثناء مباراة الافتتاح لظروف خاصة بوصول أعضاء اللجنة أنفسهم، مشيراً إلى أن النتائج كلها سلبية، ولم يتم ضبط أي حالة منشطات «حتى الآن»، وأوضح أن اللجنة مستمرة في فحص المنشطات حتى نهاية البطولة.

وكشف البناي أن اللجنة الطبية لخليجي 23، طلبت من الاتحاد الدولي، لكرة القدم، تعيين رئيس وأعضاء لجنة فحص المنشطات للبطولة، وبدوره قام الأخير بإرسال الطلب للاتحاد الآسيوي، الذي اختار رئيس اللجنة من الأردن لتأكيد الحيادية الخاصة باللجنة، والتي تعمل بشكل مستقل.