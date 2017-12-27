إشادة كبيرة بتجربة مانشستر سيتي الاستثمارية الناجحة عالمياً

علي معالي (دبي)

افتتحت أمس، النسخة 12 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وشهد اليوم الأول الكثير من المحاور ضمن الحدث الكبير، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

وشهدت قاعة الجوهرة في مدينة جميرا أمس انطلاق المؤتمر العالمي الذي حظي بوجود العديد من الأسماء الكبيرة في عالم كرة القدم، وكانت التجربة الرائدة لفريق مانشستر سيتي حاضرة وبمنتهى القوة في هذا المؤتمر في ظل الطفرة الكبيرة لهذه المجموعة العالمية التي أصبحت نموذجاً يحتذى به في الكثير من الدوريات العالمية، خاصة وأن تجربة هذه المجموعة لم تقتصر فقط على الدوري الإنجليزي بل في دوريات كثيرة وفي قارات مختلفة. وحضر اليوم الافتتاحي أمس مروان بن غليطة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي وعبد المحسن الدوسري الأمين العام المساعد لهيئة الرياضة، ومحمد الكمالي عضو مجلس إدارة مجلس دبي رئيس اللجنة المنظمة، وأنس بوخش عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي عضو اللجنة المنظمة.

وخرجت ورشة العمل الثالثة، والتي حمل عنوانها نماذج أندية ناجحة، ثرية للغاية، حيث تحدث فيها كل من فيرنان سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي، فاديم فاسيلييف نائب رئيس نادي موناكو، وأمبرتو جانديني المدير التنفيذي لنادي روما.

وفي الجلسة شرح فيران سوريانو المدير التنفيذي لنادي مانشستر سيتي الفلسفة التي يقوم عليها النادي ومجموعته لمنتشرة حل العالم قائلاً: «الهدف في النهاية خدمة كرة القدم ومجموعة سيتي شركة عالمية يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، ولدينا استثمارات لـ 6 فرق في 6 دوريات مختلفة في 5 قارات حول العالم، وكلها فرق درجة أولى وهذا جزء من شبكة كبيرة».