«النصيا» تعانق كأس رئيس الدولة لـ «الإيذاع»

رأس الخيمة (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة ظهر أمس الأول، فعاليات اليوم الأخير من المهرجان الختامي الخامس والعشرين لسباق الهجن العربية الأصيلة بميدان السوان في رأس الخيمة.

حضر الختام، الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ جمال بن صقر بن سلطان القاسمي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق الهجن في رأس الخيمة، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى لنادي رأس الخيمة الرياضي الثقافي، والشيخ صقر بن جمال بن صقر القاسمي، وعدد من الشيوخ وأعيان ووجهاء القبائل والبلاد وكبار المسؤولين، والشخصيات وأبناء القبائل.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، هو الراعي الأول لتراثنا الوطني، حيث تعتبر مهرجانات الهجن العربية الأصيلة من معالمه الرئيسة، ويعد سموه الداعم الأكبر للفعاليات التراثية الشعبية التي تؤكد أصالة أهل الإمارات وعراقة تراثهم، إدراكاً من جانب صاحب السمو رئيس الدولة أن ماضينا الأصيل الممتدة جذوره في عمق التاريخ جزء من حاضرنا المزدهر.

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالاهتمام الذي تحظى به مهرجانات الهجن في الدولة من قبل صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وما يقدمونه من دعم مادي ومعنوي في سبيل إحياء التراث، ومنح مثل هذه التظاهرات التراثية الألق والمكانة المناسبين بوصفها تعبر عن هويتنا الوطنية وتاريخنا الأصيل، سعياً وحرصا على توصيله إلى الأجيال القادمة.