سلسلة متاجر بريطانية تطلق أفوكادو من دون نوى

برلين (د ب أ)

ربما تصبح الإصابات المرتبطة بالأفوكادو شيئاً من الماضي قريباً، فقد أطلقت سلسلة ماركس آند سبنسر أفوكادو من دون نوى في متاجرها البريطانية الشهر الجاري، في حملة ترويج لمدة شهر تقول إنها «الأولى من نوعها». وهذه الثمرات هي نتيجة زهرة أفوكادو غير ملقحة ما جعل الأفوكادو ينمو أصغر ومن دون بذرة، بحسب السلسلة. وقالت سلسلة المتاجر إن «هذه الثمرة تنمو في إسبانيا ولا تتوفر سوى خلال ديسمبر، عندما تباع عادة إلى أسواق الغذاء الباريسية، ويشتريها الطهاة لاستخدامها في المطاعم الفاخرة». وقالت خبيرة الزراعة شارلوت كورتيس، بماركس آند سبنسر «لقد كنا نراقب هذه الثمرة المدهشة لبضع سنوات ونحن مسرورون للغاية أننا تمكنا أخيراً من الحصول على بعض منها لزبائننا لتجربتها».

ولا بد أن يساعد عدم وجود نواة الزبائن على تجنب ما يطلق عليه «يد الأفوكادو» وهو المصطلح الذي جرى صكه عقب تقارير أفادت بأن الكثيرين استشاروا الأطباء عقب الإصابة بجروح خطيرة خلال إعداد الأفوكادو.