  • الخميس 09 ربيع الآخر 1439هـ - 28 ديسمبر 2017م

ينتهي العمل بالمشروع في 2019

«ميرال» تعين «بام إنترناشيونال» مقاولاً رئيساً لتطوير «ياس أرينا»
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 28 ديسمبر 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال» أمس عن تعيين شركة «بام إنترناشيونال» مقاولاً رئيسياً لتطوير ميدان «ياس أرينا» وساحة البلازا ومجموعة متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي المجاورة، المخطط لها ضمن مشروع «ياس باي» المرتقب.

وبدأ العمل على «ياس أرينا» مطلع العام الحالي، ومن المقرر أن ينتهي العمل مع نهاية عام 2019، وهو جزء من مشروع «ياس باي» في القسم الجنوبي من جزيرة ياس الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بتكلفة 12 مليار درهم.

وينسجم مخطط المشروع مع رؤية «ميرال» الرامية إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة عالمية ترفيهية للعائلات.

وعند اكتماله، من المتوقع أن يغدو «ياس باي» من أبرز الوجهات البحرية وأكثرها حيوية في المنطقة.

وستشكل «ياس أرينا» المغطاة بالكامل مع هيكل قابل للتعديل لاستيعاب الفعاليات بسعات مختلفة تصل إلى 18.000 شخص، نقطة محورية رئيسية في مشروع «ياس باي» وأول ميدان متعدد الأغراض في أبوظبي يلبي أذواق مختلف زوار الإمارة المحليين والدوليين، وذلك عبر استضافة العديد من الفعاليات الرياضية والترفيهية والسياحية والاقتصادية. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 