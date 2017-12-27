«ميرال» تعين «بام إنترناشيونال» مقاولاً رئيساً لتطوير «ياس أرينا»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «ميرال» أمس عن تعيين شركة «بام إنترناشيونال» مقاولاً رئيسياً لتطوير ميدان «ياس أرينا» وساحة البلازا ومجموعة متاجر التجزئة والمطاعم والمقاهي المجاورة، المخطط لها ضمن مشروع «ياس باي» المرتقب.

وبدأ العمل على «ياس أرينا» مطلع العام الحالي، ومن المقرر أن ينتهي العمل مع نهاية عام 2019، وهو جزء من مشروع «ياس باي» في القسم الجنوبي من جزيرة ياس الذي تم الإعلان عنه مؤخراً بتكلفة 12 مليار درهم.

وينسجم مخطط المشروع مع رؤية «ميرال» الرامية إلى تحويل الجزيرة إلى وجهة عالمية ترفيهية للعائلات.

وعند اكتماله، من المتوقع أن يغدو «ياس باي» من أبرز الوجهات البحرية وأكثرها حيوية في المنطقة.