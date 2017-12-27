«الخليج للتمويل» توسع شبكة خدماتها عبر شراكة مع مؤسسة الخدمات للأعمال

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت شركة الخليج للتمويل اتفاقية شراكة مع مؤسسة الأعمال للخدمات، أحد مراكز الخدمة «تسهيل»، لتوسيع شبكة التوزيع والخدمات الخاصة بها.

وتشكل هذه الشراكة، رابع اتفاقية تعاون من نوعها تعقدها شركة الخليج للتمويل خلال الشهرين المنصرمين مع عدد من مراكز الخدمة «تسهيل» العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنفيذاً لخطتها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز وتوسيع نطاق منتجاتها وخدماتها خارج إطار نشاط الإقراض التقليدي.

وتتخذ مؤسسة الأعمال للخدمات من طريق المطار في أبوظبي مقراً لها، وهي أحد مراكز الخدمة الحصرية «تسهيل» المرخصة من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من الهيئات الحكومية الإماراتية، لتقديم الخدمات الحكومية المركزية.

وبموجب تلك الشراكة أصبح بإمكان مؤسسة الأعمال للخدمات أن توفر لزبائنها عدداً من الخدمات العائدة لشركة «الخليج للتمويل»، تشمل إصدار الضمان المصرفي للعمال والدرهم الإلكتروني.

وتولى كل من مصطفى خريبة، المدير وعضو مجلس إدارة شركة «الخليج للتمويل» وغانم الآغا، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأعمال للخدمات التوقيع على اتفاقية الشراكة، خلال حفل أقيم في أبوظبي.