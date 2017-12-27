1.7 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس، نحو 1.7 مليار درهم، وكانت أبرزها رهونات بقيمة 1.1 مليار درهم من خلال 96 مبايعة.

وشهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة بقيمة 600 مليون درهم، منها 52 مبايعة للأراضي بقيمة 355 مليون درهم، و208 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 245 مليون درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 55 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة المركاض تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة ند حصة.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 13 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم، وتلتها منطقة المركاض بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 68 مليون درهم، وثالثة في وادي الصفا 3 بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم بمنطقة المركاض كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض، وأخيراً مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة المركاض. وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 36 مبايعة بقيمة 46 مليون درهم.